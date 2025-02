Pedrinho de Sítio do Pica-pau Amarelo vira galã em novela: 'Não sei lidar'

As pessoas ficam me pedindo para postar foto o tempo inteiro. Eu não muito das redes sociais. Essa novela tem me transformado um pouco nessa pessoa [...] Estou tentando entregar isso, ainda sem muita confiança, mas... disponível para esse lugar que está se abrindo. E curioso, mais curioso do que qualquer outra coisa.

João recebeu o convite para teste de Natália Grimberg, diretora da atual novela das 18h. Ele fez o teste num dia e, no outro, já estava no elenco. "Eu sempre digo que o Ronaldo veio quase que de encontro a mim, sabe? Porque não teve aquela coisa de muitas fases de teste, nem nada".

Dedicado ao streaming e ao cinema, ele estava longe das novelas desde "Rock Story", que terminou em 2017. Nesse meio tempo, esteve em séries como "Impuros", "Sob Pressão", "Fim", e "Verdades Secretas 2", todas do Globoplay. "[Novela] é uma coisa que faz parte da vida do brasileiro, tem uma magia. As pessoas que assistem à novela se programam para estar ali. Elas saem mais cedo do trabalho para chegar e assistir à novela delas."

Se na novela Ronaldo é um filho do meio ciumento, na vida real, a situação é bem diferente. João é o filho caçula de dez irmãos —hoje, oito estão vivos— e sua relação com eles foi essencial para compor o personagem, que na trama é irmão de Beto e Celeste (Débora Ozório).