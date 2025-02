Recalculo de rota? Brothers definem alvo da semana: 'Somos três votos'

Na madrugada desta quarta-feira (12), João Gabriel reafirmou sua intenção de voto em Aline durante uma conversa com Maike no BBB 25. O brother demonstrou preocupação com a possibilidade de a participante conquistar a liderança e colocou seu plano em jogo.

O que houve

João Gabriel comentou ter medo de ser indicado por Aline, caso ela se torne líder. "Nós não pode deixar ela pegar o Líder não, senão ela vai mandar eu para o Paredão", afirmou. O gêmeo ainda destacou que, caso tenha a oportunidade de vetar alguém de uma prova decisiva, não hesitará: "Se tiver o negócio de vetar, eu vou vetar ela."