Por que ator que fez Zuckerberg em filme não quer ser ligado ao bilionário

É como se esse cara estivesse... fazendo coisas que são problemáticas, tirando a checagem dos fatos. [Há] preocupações com a segurança. Tornando as pessoas já ameaçadas no mundo ainda mais ameaçadas Jesse Eisenberg, ao Today da BBC Radio 4

Jesse Eisenberg Imagem: Jun Sato/WireImage

Sobre a mudança, Zuckerberg justificou que moderadores terceirizados eram "muito tendenciosos politicamente". Segundo o empresário, é "hora de voltar às nossas raízes em torno da liberdade de expressão".

O ator ainda citou o trabalho de sua esposa, Anna Strout. Ele relacionou a dificuldade que a mulher possivelmente terá com as transformações anunciadas pelo governo Trump.