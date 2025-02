Huck vence prêmio internacional por documentário sobre guerra na Ucrânia

Luciano Huck venceu o prêmio de Melhor Documentário do International New York Film Festival por "Não Está Tudo Bem", que documenta a guerra na Ucrânia.

O que aconteceu

Huck venceu a edição de inverno do festival e celebrou a honraria. "Fiquei muito contente com o reconhecimento internacional do prêmio. Acho que é uma história de um problema global", declarou em entrevista ao Gshow.

Ele destacou que seu documentário se atualizou com os recentes acontecimentos geopolíticos, que envolvem polêmicas decisões tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem dado declarações polêmicas sobre Gaza e disse que a Ucrânia pode se tornar um território russo. "Agora com o Trump eleito e o que aconteceu nessas primeiras semanas de governo [americano], tanto com relação à guerra na Europa quanto no Oriente Médio, a gente está vivendo um momento geopolítico muito intenso".