'Garota do Momento': Eugênia flagra o próprio pai em momento íntimo

Atordoado com a notícia, Guto faz uma fofoca. O jovem conta para Eugênia sua descoberta.

A filha do apresentador da TV Ondas do Mar corre para conversar com o pai e o pega em um momento íntimo. A ex-namorada de Guto flagra Alfredo e Anita aos beijos.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Alfredo (Eduardo Sterblitch), Anita (Maria Flor) e Eugênia (Klara Castanho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo