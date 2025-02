BBB: Gabriel admite erros ao ser eliminado: 'Demorei para pegar o jeito'

Na noite desta terça-feira (11), Gabriel foi o mais votado pelo público e deixou a casa do Big Brother Brasil 25 com 48,81% dos votos. Ao encontrar Tadeu Schmidt no palco do programa, o ex-brother reconheceu que sua atuação no jogo teve falhas.

O que houve

Gabriel avaliou sua eliminação como algo esperado."Eu já sabia... Pô, N motivos, já sabia. Também sei que meus posicionamentos ainda eram meio fracos. Demorei para pegar o jeito do jogo, mas...", disse.