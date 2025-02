Funkeiro top 1 do Brasil rejeita convite +18 de Urach: 'Minha mãe me mata'

O cantor Nilo Froelich expôs proposta para gravar vídeo pornô que recebeu de Andressa Urach, mas negou o convite.

O que aconteceu

Nilo expôs print de mensagem enviada por Urach com o convite. "Oi, quer gravar comigo?", escreveu a modelo na mensagem enviada no direct do perfil do artista.

Funkeiro se mostrou assustado com a proposta, mas disse que negou. "Você é louco, não quero gravar nada com ela, não... Tipo assim, ela é braba lá nos vídeos dela e tal, mas não faço esse tipo de conteúdo", declarou.