Fora do BBB 25, Giovanna nega envolvimento com brother: 'Zero maldade'

Giovanna Jacobina, 27, respondeu um comentário no X, antigo Twitter, esclarecendo sua proximidade com João Pedro quando estava dentro do BBB 25.

O que aconteceu

Uma semana após deixar o confinamento, a médica veterinária reagiu a uma publicação relembrando como ela e um dos gêmeos estavam sempre abraçados. "Ela ficava ASSIM com o gêmeo, se ele ficar assim com a gralha a tl surta", escreveu uma fã do reality.