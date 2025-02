Fernanda Torres detalha reta final da campanha de Ainda Estou Aqui ao Oscar

Ao final da entrevista, Torres lembrou que é preciso trabalhar como embaixadora do filme em campanha e, por isso, também se faz necessário tomar cuidado com as declarações que faz — sobre ou não a produção: "Você é um pouco como um embaixador, não apenas para seu filme, mas para nós agora para um país. Você tem que pensar sobre o que tem a dizer. Você tem que ter cuidado porque às vezes você fica tão cansado que perde sua censura e tem que lembrar que está falando para um público enorme e isso pode machucá-lo se você não fizer direito".