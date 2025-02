Gil do Vigor e Ceci questionam Gabriel por falas machistas no BBB 25

Gil do Vigor reforçou a necessidade de empatia. "Imagina alguém falando dessa forma com sua namorada, com a sua mãe. Se colocar no lugar, pra ter empatia", comentou o ex-BBB. Gabriel ouviu as colocações atentamente.

Gabriel foi eliminado do BBB 25 na noite desta terça-feira (11). Ele foi o mais votado pelo público e deixou a casa do Big Brother Brasil com 48,81% dos votos.