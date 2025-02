Destaque em provas e alvo em Diego: Relembre a trajetória de Gabriel no BBB

Destaque em provas e perseguição a Diego

Gabriel é modelo e promotor de eventos em São Paulo. Ele entrou no BBB como dupla de Maike, seu amigo. Os dois se conheceram aos 13 anos, quando nadavam juntos e competiam pelo Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

Ao longo do jogo, Gabriel se aliou a Diogo e os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Também se aproximou da dupla Eva e Renata.

Ele se destacou em provas de resistência, e chegou a vencer, junto com Maike, a terceira Prova do Líder. Também venceu com sua dupla a primeira Prova do Anjo, de habilidade e estratégia, na qual imunizaram os gêmeos.

Por outro lado, Gabriel e Maike sofreram com o segundo Castigo do Monstro, no qual foram colocados por Diego e Daniele Hypolito. Os dois tiveram que seguir fantasiados de Kleber Bambam, o primeiro campeão do BBB, carregando a boneca Maria Eugênia o tempo todo.

Em relação às rivalidades, ele viralizou por conta da quantidade de comentários sobre Diego Hypolito. O ginasta foi voto e tema de conversa diversas vezes por parte do paulista, que chegou a dizer que não tinha empatia pelas crises de ansiedade dele.