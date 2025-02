Demi Moore diz que colega 'previu' seu Oscar durante 'A Substância'

Demi Moore, 62, contou que Margaret Qualley, 30, previu sua vitória no Oscar durante as gravações de "A Substância" - filme pelo qual ela concorre à estatueta de Melhor Atriz.

O que aconteceu

Segundo a veterana, a 'profecia' da novata aconteceu após filmarem sua primeira cena juntas. "No dia em que estávamos fazendo a primeira cena em que o corpo nu [de Margaret] tem que cair em cima do meu corpo nu — tenho a cicatriz que ela costurou nas costas e tenho que rastejar para sair de baixo dela. Literalmente, depois da primeira tomada disso, ela disse: 'Ah, você vai ganhar um Oscar'", declarou Demi, em entrevista ao portal The Wrap.

Demi garante, entretanto, que o Oscar era a última de suas preocupações quando rodou o longa de Coralie Fargeat, 48. "Não é por isso que fizemos isso [o filme]. Nunca pensei nisso enquanto fazia."