Daniel Rocha discute com seguidor para defender Vitória: 'Não fala dela'

Nos comentários, um seguidor garantiu que a sister seria eliminada do reality show. "Acho que a vitória VAI PEGAR STRADA! Tá claro! Ela vai .. Pela Strada", comentou.

Após o resultado do Paredão, Daniel Rocha fez questão de rebater o rapaz. "Você errou querido. Por favor, não venha aqui falar coisa negativa da minha namorada, ok?".

BBB 25: Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, discute com seguidor Imagem: Reprodução/Globoplay

Vitória Strada disputava a permanência com Gabriel e Aline. Mesmo recebendo 50% dos votos da torcida, a sister foi salva pelos votos únicos, que eliminaram o modelo.

