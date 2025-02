Daniel Castro: Fora da Band, Datena sente falta de status de estrela no SBT

Após deixar a Band, o apresentador José Luiz Datena está sentindo a falta do status de estrela no SBT, além da falta de estrutura de sua nova casa, apontou Daniel Castro na edição do Splash Show desta quarta-feira (12).

O Datena vive em estado de insatisfação. Ele é uma pessoa muito inquieta. E, sim, ele está estranhando no SBT a falta de estrutura. De fato, o SBT tem uma estrutura de jornalismo enxuta, ela é menor do que a da Band. Acho que também ele está sentindo que o SBT não está tratando ele como aquela grande estrela que ele acredita que é, e que a Band o tratava como.