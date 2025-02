Com Gracyanne, brothers miram em sobre próximos alvos: 'Ficam put*s'

Vinícius apontou Dona Vilma. "Na minha humilde percepção de jogador, ela não faz questão de estar aqui", disse.

O brother também criticou a postura de Diogo no Sincerão, e Mateus concordou. "Ele falou uma parada nada a ver sobre a ansiedade da Vitória. 'Ai, eu coloquei você porque fiquei muito preocupado com sua ansiedade'. E a Vitória macetou ele, tipo, 'cara você nem veio troca ideia sobre isso'", disse o arquiteto.

Mateus ainda disse que gostaria de ver Eva no Paredão. "Se elas [Eva e Renata] ficaram put*s por receberem quatro votos e nem foram pro Paredão...", afirmou.

