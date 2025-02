Chico: Tadeu precisou inventar metáfora para explicar tragédia do BBB 25

Para Chico Barney, a produção do programa tem de fato se esforçado para cutucar os participantes, inclusive com a ajuda do público, que dá ideias e mais ideias para que os brothers acordem. No entanto, o elenco não dá um retorno positivo.

O BBB 25 vai entrar no Guinness também: é o maior brainstorm a céu aberto da história da humanidade. Porque a gente vê todo mundo que é fã do programa, todo mundo que gosta de reality show, desesperado com esse elenco, mandando ideias para produção executar a respeito deles. Todo dia aparece um negócio novo.

Chico Barney

Saryne: Aline pode ter BBB na mão se mudar postura e fechar com Diogo

O futuro de Aline, que conseguiu se salvar do quarto Paredão do BBB 25, foi um dos assuntos de Bárbara Saryne e Chico Barney do Central Splash desta quarta-feira (12).

Gracyanne Barbosa e seu grupo de aliados refletiram sobre o discurso de Tadeu ao eliminar Gabriel, em que ele falou sobre pessoas que estão se omitindo do jogo. A musa fitness acredita que Aline pode não estar sendo bem vista pelas mulheres fora do programa devido à relação polêmica com Diogo.

Bárbara Saryne diz que essa decepção apontada por Gracyanne foi justamente por Aline ter decidido manter a relação com o Diogo, algo que as mulheres da casa não gostaram.