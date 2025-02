Chico: Resultado do Paredão indica que Diogo já é o campeão do BBB 25

Após o último Paredão do BBB 25, com Gabriel eliminado e Vitória e Aline mantidas na casa, tudo indica que o reality terá Diogo como campeão, afirmou Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (12).

Eu tenho uma teoria que é a seguinte, esse BBB já tem um campeão definido. E uma torcida que está quente, que está pulsante, é a torcida do Diogo.