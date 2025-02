Camilla sobre aliada no BBB 25: 'Pela dinâmica, não me aproximaria'

Na piscina do BBB 25 (Globo), Camilla conversou com Gracyanne sobre sua aliança com Vitória durante a tarde de quarta-feira (12).

O que aconteceu

A trancista confessou que, por mais que seja aliada da atriz, não se aproximaria dela em outra circunstância de jogo. "Eu gosto muito da Vitória, mas eu sinto que minha aproximação com ela é mais porque aconteceu desde o início."