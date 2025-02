Burrice ou covardia: o que explica a postura do elenco do BBB 25?

Não é normal que os nomes mais citados quando falamos do BBB 25 sejam do apresentador Tadeu Schmidt e do diretor Rodrigo Dourado. Nesse gênero televisivo, o esperado é que as excelsas figuras do elenco se sobressaiam.

Pois a postura desinteressada da turma de 2025 faz com que o público torça pela produção em vez de encontrar favoritos no jogo. Já escrevi aqui que essa é a narrativa da temporada: a direção do programa contra os confinados.

E não é por falta de aviso! Os discursos de Tadeu e recados até da cantora Ivete Sangalo quando fez show por lá foram eloquentes. Claros e cristalinos. O texto do apresentador na última terça-feira também foi tremendamente didático: está faltando ação.