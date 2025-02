BBB 25 chega ao 1º mês com brigas motivadas por comida e votação; veja

Mateus questionou a postura de Eva durante a dinâmica Sincerão. "Vocês não queriam se comprometer com mais ninguém e colocaram a gente [na Mira]. Sendo assim, por que, na hora do Sincerão, quando os meninos nos colocam na Mira, você fala 'não tem que dar explicação'? Por que não tem que dar explicação pra gente?". Eva respondeu prontamente. "Mas não tem que dar explicação", disse.

A discussão continuou com Mateus retrucando. "Se você não quer dar explicação, não venha mais dar explicação pra gente", disse o brother. Eva encerrou com ironia: "Tá certo! Tá ótimo".

Aline X Vinícius

BBB 25: Aline e Vinicius discutem durante festa Imagem: Reprodução/Globoplay

A dupla baiana conversava sobre a escolha do Líder, João Gabriel, que colocou os participantes na mira para a formação do próximo Paredão. A discussão começou com Vinicius dizendo que Aline estava em alto tom de voz. "Pode bradar o quanto você quiser que eu estou achando desnecessário. Você está me gritando, não precisa me gritar", disse.

Aline explicou que estava desabafando e questionou o porque do amigo estar tomando as dores de João Gabriel. "Não estou, eu estou tentando te aconselhar. Problema, grite com você, grite com todo mundo, mas comigo não. Não quero que você fique gritando comigo. Você gosta quando eu falo gritando com você?", questiona Vinicius.