Band anuncia data de estreia e horário de 'Beleza Fatal' na TV aberta

A novela estreia na Band no dia 10 de março às 20h30. "É isso mesmo: 'Beleza Fatal' já tem data pra estrear na Band! A partir do dia 10 de março, às 20h30, você assiste esse novelão na minha tela!", diz a postagem do canal no Instagram.

Para divulgar a novela, Murilo Rosa é um dos convidados do programa Melhor da Tarde (Band). O ator, que vive o médico Tomás na trama, apareceu ao lado da apresentadora Cátia Fonseca convidando o público do canal a assistir "Beleza Fatal".