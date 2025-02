Após virar meme por 'sarau', brother promove meditação guiada: 'Antijogo'

O brother já expressou diversas vezes o desejo de uma convivência mais serena entre os brothers.

Na madrugada após a eliminação de Gabriel, Diogo promoveu no quarto Anos 50 uma meditação guiada. Com os demais brothers deitados, ele proferiu a meditação: "Cada um vai para um lado da floresta. Vocês estão felizes. Foi importante caminhar com essa pessoa até chegar na cachoeira. Nesse momento, você está sozinha, sozinho, em contato com a natureza. Os pés na água", dizia em um trecho.

No X, antigo Twitter, internautas pediram um novo "esculacho" por parte do apresentador Tadeu Schmidt. "Perguntar se eles acham que estão entregando o que queremos", disse uma. "Diogo é um antijogo", afirmou outra.

