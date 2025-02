Após sister voltar do Paredão, Camilla dispara no BBB 25: 'Chata'

Enquanto estavam a sós, Camilla disparou: "Vou continuar falando pra você: Vitória continua sendo chata! Dá pra ver que ela incomoda as pessoas na mesa, por exemplo. A Renata não incomoda a gente, só porque as brincadeiras dela são chatas? Vitória também. Eu falei isso várias vezes, só que as pessoas ignoram".

Thamiris questionou o motivo da irmã achar isso. "Eu vi hoje, na mesa, de novo, ela sendo chata pra caraca com negócio de comer e todo mundo ficando p*to. Mas é como te falei: você é minha dupla e, como aliança, eu vou fica falando. Tem coisas que ficam muito chatas, Thamiris", justificou. Segundo ela, a atriz se recusa a comer alguns alimentos por não gostar.

A conversa foi interrompida com a chegada de Vitória, Mateus e Gracyanne. Logo, o arquiteto reparou que as irmãs estavam cochichando sobre algo e esperou ficar sozinho com Camilla para questionar o assunto.

Sem falar diretamente sua opinião sobre a atriz, Camilla aconselhou Mateus a não deixar Vitória se sobressair sobre ele. "Você falou tudo o que tinha pra falar, mas precisa se impor e mostrar a que veio. Tá vendo a leitura que as pessoas estão tendo? Que você tá na aba da Vitória, que ela passa por cima de você. E eu já te falei: você é gentil… pra você", afirmou ao relembrar a participação do brother no Sincerão.

Mateus afirmou que odeia ser colocado como "bilu de famosa". "Mas quem pode mudar isso? Eu? A Gracyanne? Não, né? Vai precisar de posicionamento. A Vitória tem presença, ela não tem problema nenhum em se impor. Por isso eu falo que você precisa se posicionar mais, dar uma segurada nela também", opinou Camilla.

