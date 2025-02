Após ser reprovada em teste, Beatriz recebe convite inusitado

No capítulo de quinta-feira (13), da novela "Garota do Momento" (Globo), Flora provoca Juliano. Beatriz não passa no teste para o teatro.

Anita confronta Nelson. Ronaldo se revolta contra Flora/Isabel. Juliano devolve o dinheiro da multa para Beatriz, mas ela recusa. Carmem conta a Beatriz que poderá perder a casa do orfanato.

Ronaldo tenta fazer com que Celeste volte para casa. Teresa sonha com o acidente de Eugênia. Juliano descobre que a casa do orfanato de Carmem está à venda.