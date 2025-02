Além do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos aparece diariamente em novela

Em 1995, a jornalista estrelou a abertura da novela "História de Amor" (Globo). Nas imagens, ela aparece em várias cenas românticas ao lado de um ator no Rio.

Na abertura, eles aparecem caminhando ruas e praias da cidade como um casal apaixonado recém-casado. A trilha sonora é "Lembra de Mim", cantada por Ivan Lins.

Renata Vasconcellos na abertura de 'História de Amor' Imagem: Reprodução/Globo

Provavelmente, não veremos a abertura da novela na primeira semana da reprise de "História de Amor". Como é comum nas reprises da Globo, os primeiros capítulos da história, protagonizada por Regina Duarte, fazem dobradinha com os últimos capítulos de "Cabocla". Com isso, as cenas completas de Vasconcellos só deverão ser exibidas a partir da próxima segunda-feira (17), quando a trama de Manoel Carlos assumir sozinha a faixa.

"História de Amor" não é a única novela em que Renata Vasconcellos faz participação. Também em 1995, ela pôde ser vista em "A Próxima Vítima" (Globo), fazendo uma figuração ao lado da personagem de Camila Pitanga em um ensaio fotográfico.