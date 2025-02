35 kg mais magra, Gaby Amarantos diz por que quis emagrecer: Corpo adoecido

Gaby Amarantos, 46, falou sobre o processo de emagrecimento que a fez eliminar 35 kg em dois anos.

O que aconteceu

A cantora explicou que buscou perder peso não por questões estéticas, mas sim de saúde. "Emagreci cerca de 35 quilos e não foi por pressão estética ou para querer me enquadrar em algum padrão. Aquele corpo de antes, aquele que muita gente diz que gostava mais, estava adoecido", principiou ela, em vídeo divulgado no Instagram.

Gaby tomou a decisão após ser diagnosticada com pré-diabetes e pré-hipertensão arterial. "Os meus exames estavam muito desregulados e fiz um show que foi decisivo para mim, porque não conseguia mais me movimentar no palco. Sentia muitas dores no joelho e na lombar. Naquele momento, percebi que precisava dar uma virada de chave na minha vida."