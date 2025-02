Zé Longuinho passa por cirurgia de feminização facial: 'Obrigada, Deus'

Zé Longuinho, 21, acaba de passar por uma cirurgia de feminização facial.

O que aconteceu

A influenciadora digital publicou duas fotos do pós-cirúrgico, em que aparece com o rosto coberto por uma máscara. "Obrigada, Deus", escreveu ela, que em uma das imagens aparece ao lado do amigo Kaick Oliveira.

Nos comentários do post, os seguidores de Longuinho manifestaram seu apoio à jovem. "Já era perfeita natural, vai ficar ainda mais", vislumbrou um internauta. "Boa recuperação", desejo outro. "Apesar de seu rosto [natural] ser angelical e bem feminino, tenho certeza que vai sair um belíssimo resultado. E continue assim, é sobre ser quem você de fato é: maravilhosa", incentivou um terceiro.