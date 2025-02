Volta por Cima hoje (11): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (11) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Belisa se explica para Gigi. Edson decide colocar seu nome nos documentos de Jão. Madalena e Matias conversam entrosados. Silvia acolhe Gigi. Jayme fala novamente de Sidney para Cida. Lucas sofre um acidente, e Sidney o leva para o hospital. Neuza tenta tranquilizar Gigi. Madalena avisa a Cida sobre Lucas. Marco enfrenta Gerson. Cida encontra Sidney no hospital com Lucas. Gigi decide sair de casa. Violeta se surpreende com a história sobre os Barros. Osmar ameaça abandonar Violeta. Belisa se desespera ao saber que Gigi não foi para a casa de Silvia. Gigi chega à casa de Gerson.