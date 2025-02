Death Note? Tadeu sobre dinâmicas do BBB 25: 'Requintes de crueldade'

Sincerinho? Almoço? Quarto Secreto? Casa Congelada? Tudo culpa dele. Tadeu Schmidt

Na sequência, o programa exibiu um VT de resumo dos principais momentos do primeiro mês de programa, com referências a "Death Note". No anime, um jovem encontra um caderno amaldiçoado e começa a usá-lo para matar pessoas que não considera dignas.

As referências do anime no VT foram o robô clássico como Shinigami, um dos montros do anime, a data da eliminação debaixo da imagem dos participantes que já saíram e dos que estão no 4º Paredão e as "regras" do programa aparecendo no formato das do caderno.

Após o VT, ele completou. "Fique registrado: Não trabalhamos com jogo fácil."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.