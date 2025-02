Simone diz que chuva de granizo estragou seus carros: 'Prejuízo'

Simone Mendes, 40, mostrou que chuva de granizo acabou amassando seus carros de luxo.

O que aconteceu

A cantora publicou uma sequência de vídeos contando que a chuva de granizo acabou amassando seus carros de luxo. "Turma, além do prejuízo da casa, que mostrei para vocês da chuva... A chuva caindo muito gelo, como vocês viram nos meus stories. Ninguém desceu para tirar os carros e por na garagem. Amassou todos os carros que estavam na garagem. Um prejuízo do tamanho do Brasil", disse ela.

Ela então mostrou como estava a lataria de um dos automóveis, que ficou bem danificado. "Mas glória a Deus é só material, a gente corre atrás, trabalha e está tudo certo", finalizou ela.