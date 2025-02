Gabriel é o sexto eliminado do BBB 25 com 48,81% dos votos

Como foi a votação

Aline

Média: 8,31%

Voto Único: 11,86%

Voto Torcida: 4,76%

Gabriel

Média: 48,81%

Voto Único: 52,38%

Voto Torcida: 45,24%

Vitória Strada

Média: 42,88%

Voto Único: 35,76%

Voto Torcida: 50,00%

