Saryne: Eliminação de Vitória do BBB 25 poderia movimentar o jogo

Vitória Strada está enfrentando seu terceiro Paredão no BBB 25. A atriz está na berlinda com Gabriel e Aline e, segundo a última parcial da enquete UOL, ela pode deixar o reality. No Central Splash desta terça-feira (11), Bárbara Saryne avaliou que este seria um bom cenário para o jogo.

Para Saryne, uma possível saída de Vitória seria uma resposta a suas aliadas no jogo, como Gracyanne, Camilla e Thamiris. "São pessoas que o público não está curtindo muito", destacou.