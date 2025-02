Saiba quem era Thiago Roberto, produtor e ativista que morreu aos 34 anos

Thiago deixa como parte de seu legado um capítulo no livro "Entre Tantos", publicado em 2023 pela Prefeitura de São Paulo. Ele explicou como suas festas e campanhas conscientizavam e ajudavam na prevenção e nas conversas sobre ISTs, além de relatar como deu voz ao público marginalizado. "Eles tinham filmes, revistas, livros, era o pessoal da psicologia, com muita informação. E eu tinha fome de informação. Me aproximei, me envolvi e comecei a participar das ativações de prevenção com travestis, garotas de programa, a galera marginalizada da cidade", dizia o trecho.

Ele finalizou a explicação. "Era a nossa voz cuidando dos nossos. O monólogo virou diálogo. Depois, a estratégia foi apresentada em seminários internacionais e nós fomos até premiados pela prefeitura. O dia que me convidarem pra falar na ONU ou na OMS (risos), eu vou propor trocar 'Dia Mundial de Luta contra a Aids' por 'Dia Mundial de Conscientização sobre a Aids'. Lutar contra a gente luta contra a desinformação".