Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 12 a 22/2

Luma afirma a Mavi que desconfia de Julius Eyer. Viola tenta convencer Filipa a ajudar Rudá. Rudá é obrigado a cooperar com detentos para armar a fuga do presídio. Tomás ajuda Sirlei, que se embriaga por causa de Berta. Hugo desmaia, deixando Gael aflito. Michele não confessa a Cristiano que esteve com outra pessoa durante a ausência do namorado. Hugo pede a Gael que não conte a Diana e a Bruna que passou mal. Luma arma com uma mulher para alterar a bebida de Julius Eyer e confiscar o celular do falso empresário. Viola reconhece um segurança de Mavi e pressente que Filipa corre perigo. Luma prova a Mavi que Julius Eyer é um brasileiro farsante.

Segunda-feira, 17 de fevereiro

Luma tenta convencer Mavi de que Mércia prepara algo contra os dois. Viola e Rodhes se prontificam a proteger Filipa de Mavi. Mércia tenta convencer Molina a mudar de ideia sobre o Albacoa. Fátima diz a Tomás que acredita que Sirlei esteja apaixonado por Berta. Berta expulsa Ísis de sua casa. Gael vai com Hugo ao médico. Filipa demonstra arrependimento pelo que fez e tenta tranquilizar Antônia. Gael conta a Hugo os planos de Mércia em relação ao Albacoa. Hugo revela o que descobriu a Luma, e ela confronta Mércia.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa. Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar. Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta. Fátima orienta Berta a não expulsar Ísis de casa nesse momento, até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano. Viola avisa a Rudá que encontrou Filipa. Viola implora para Rudá não fugir da prisão. Mavi pergunta a Mércia o que ela pretende fazer com o Albacoa.

Quarta-feira, 19 de fevereiro