Preta Gil recebe alta após quase dois meses de internação

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. A artista chegou a ter um quadro de sepse e foi submetida a sessões de quimioterapia e de radioterapia. Na época, os médicos consideraram que ela estava curada, mas a doença retornou meses depois em quatro locais do corpo dela — dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter — o que demandou o novo tratamento.