'Presença': veja trailer de novo suspense com Lucy Liu

"Presença", suspense protagonizado por Lucy Liu, acaba de ganhar um novo trailer. O filme chega aos cinemas no dia 3 de abril.

A direção é de Steven Soderbergh, de "Onze Homens e Um Segredo". Além de Lucy Liu, o elenco também conta com Chris Sullivan ("This Is Us"), Julia Fox ("Jóias Brutas"), Callina Liang ("Foundation") e o estreante Eddy Maday.

O filme conta a história de uma casa mal-assombrada — mas do ponto de vista da entidade que habita o local. A história começa quando uma família se muda para uma nova casa e passa a sentir uma presença estranha. Pela perspectiva do espectro, o público descobre os segredos do passado que perturbam essas pessoas.