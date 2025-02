Meditação em dia? Temporada do Pesadelo na Cozinha promete 'treta violenta'

Jacquin será chamado para identificar os problemas e salvar cada um dos restaurantes da falência. Nesse estágio, o chef encara conflitos com empresários e funcionários enquanto os processos ineficientes são trazidos à tona. Ele coloca todos para trabalhar nos pontos de melhora e ajuda o estabelecimento a reabrir com uma reforma completa. A estreia aconteceu na última sexta (7) no Discovery Home & Health, e chega nesta terça-feira (11) também na Band, às 22h30.

Essa temporada tem umas tretas com um pouco mais de, como dizer, violência, talvez, um pouco, mas nada demais. Só que as pessoas estouraram, tem pessoas saindo do restaurante e até querendo sair na mão. Eles não aguentam o tranco, digamos assim, mas o Pesadelo é isso. Tem um período intenso, transformação e depois alegria. Então, treta, nojo, emoção, transformação, alegria, felicidade, tudo num episódio só.

Maxi García Solla

Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin tenta resgatar 12 restaurantes da falência Imagem: Renato Pizzutto/Band

A "intervenção" de Jaquin tem duração de cinco dias. Esse é o tempo total das gravações em cada um dos estabelecimentos, desde a primeira visita do chef até a reabertura com local já repaginado.

Entramos na segunda-feira, que é o dia do diagnóstico. No primeiro dia, Jacquin observa, experimenta, vai para a cozinha, vê como armazenam, vê o serviço. Na terça, já é um dia para botar mais uma prova e o Jacquin ver eles cozinhando. Na quarta, os funcionários saem do restaurante para reforma e fazem a dinâmica de transformação. Na quinta, a gente apresenta para eles o restaurante reformada, o cardápio novo, e, na sexta, o último dia de gravação, vemos como eles se saem com tudo novo.

O segundo dia de gravação, segundo Maxi, costuma ser o mais tenso por colocar funcionários e Jacquin cara a cara na cozinha. "Ter o Jacquin vendo como eles cozinham é muito forte, porque eles questionam tudo e o Jacquin expõe os erros. É o dia mais difícil, mas passando essa parte acabam as tretas também. Os dois primeiros dias são caóticos, são os dias onde você vai ter 70% do conteúdo do programa."