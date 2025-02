Parcial Enquete UOL: Participante se distancia no 4º Paredão do BBB 25

Vitória seria a eliminada da noite. A atriz somava 50,01%.

O modelo vinha logo atrás, mas com uma vantagem maior agora. Gabriel aparecia com 44,78%.

Enquanto isso, Aline Patriarca aparece longe da eliminação. A baiana somava apenas 5,21% dos votos.

O resultado oficial será revelado na noite de terça-feira (11), durante a transmissão ao vivo do programa na TV aberta.

