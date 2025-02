Nem vem, Emilia Perez! Oscar já teve empates; saiba o que acontece

Oscar 1950

Em 1950, houve outra divisão de prêmio, desta vez na categoria de Melhor Documentário em Curta-Metragem. Os vencedores foram "So Much for So Little" (1949), um filme do governo americano dirigido por Chuck Jones, e "A Chance to Live" (1949), de James L. Shute.

À esquerda, Katharine Hepburn em cena em "O Leão no Inverno" (1968). À direita, Barbra Streisand em cena em "Funny Girl - Uma garota genial" (1968) Imagem: Divulgação

Oscar 1969

A categoria de Melhor Atriz registrou o empate mais famoso da história do Oscar em 1969. Naquele ano, Katharine Hepburn, por "O Leão no Inverno" (1968), e Barbra Streisand, por "Funny Girl: Uma Garota Genial" (1968), receberam o mesmo número de votos. Enquanto Hepburn não compareceu à cerimônia, Streisand celebrou ao abrir o envelope e, surpresa, disse "Hello, gorgeous", em referência a uma fala de seu filme premiado.