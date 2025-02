Marcelo Serrado faz massagem em Caio Blat sem roupa em 'Beleza Fatal'; veja

Para ajudar o amigo a relaxar, Rog faz uma massagem nos ombros de Benjamin. O bumbum de Caio Blat aparece na cena.

Nas redes sociais, a cena com os dois personagens sem roupa foi muito comentada. "Esses encontros estranhos sem roupa do rog e do Benjamin. Sei não hein...", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Que tensão sexual entre o Benjamin e o Rog", disse outro. "Rog e o Benjamin de brotheragem na sauna", comentou um terceiro.

Rog (Marcelo Serrado) massageia Benjamin (Caio Blat) na sauna em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Max

Q tensão sexual entre o benjamin e o rog mdskkkkk#BelezaFatal -- Wasp?? (@LilianAlves08) February 10, 2025

Esses encontros estranhos sem roupa do rog e do Benjamin

Sei não hein pic.twitter.com/IZ9fr4qQ0B -- Nathi|ERA SPUFFY (@LemesEdilia) February 11, 2025