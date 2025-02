Liam Payne 'forçou' ex a abortar e drogas atrapalharam namoro, diz site

Maya teria ficado surpresa com a reação de Liam porque "eles tinham planos de formar uma família". Henry teria supostamente "concordado em interromper a gravidez", diz o site. Ela chegou a dar pistas sobre o aborto em seu livro "Looking Forward", publicado em maio passado — o livro foi "inspirado" no namoro dela com Payne.

Relacionamento conturbado

Maya Henry e Liam Payne viveram um namoro bastante conturbado, diz a revista. A Rolling Stone norte-americana alega que em um episódio de violência o britânico teria empurrado a então companheira de uma escada e a perseguido com um machado.

Henry disse que o vício de Payne em drogas atrapalhou o namoro. "Ele era alguém que eu amava muito. Inicialmente, as drogas e os vícios dele que nos separaram. Qualquer um que já tenha vivido com um viciado sabe o quão difícil é a convivência".

Ela disse que, embora amasse Liam "profundamente", ele fez coisas a "machucaram", inclusive após o término. "Eu continuei esperando que cada incidente fosse um chamado para ele buscar ajuda, mas isso nunca aconteceu. Eu tentei estar lá por ele. Eu o amava tanto que me convenci de que poderia consertar as coisas".

Liam Payne morreu aos 31 anos em 16 de outubro de 2024. O cantor, ex-vocalista do One Direction, caiu da varanda do Palermo Hotel, em Buenos Aires, na Argentina. Relatório toxicológico da promotoria argentina apontou que ele tinha consumido drogas antes de morrer.