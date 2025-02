Leão: Teste de DNA no Ratinho vai dar muita polêmica e não cabe mais na TV

O comentarista do UOL reafirmou que o quadro se encaixava bastante com outro contexto da época, nos anos 90, e agora a TV passou por um processo de evolução.

É muita baixaria, é pancada ao vivo, tem gente que atira coisa, é uma lambança mesmo no ar, que tem muito a ver com uma TV dos anos 90, dos anos 80, mas hoje, com a internet aí, vendo tudo, gravando tudo, reagindo a tudo, e é própria mudança de hábitos mesmo no Brasil, de algumas palavras que não podem ser usadas, enfim, existe toda uma evolução, vamos dizer assim, da humanidade. E nesse programa as pessoas ficavam gritando coisas, bate, mata.

O problema é que na hora do DNA, de dar o resultado, tinha toda uma 'mise-en-scène' ali que era terrível, as pessoas se atacando, as pessoas falando coisas horríveis umas das outras.

Leão Lobo

Torcida e carinho por Ratinho

Leão finalizou seu comentário citando também o novo quadro Got Talent, que também vai para o SBT, dizendo estar na torcida por seu grande amigo Ratinho, mesmo com algumas discordâncias de ideias.