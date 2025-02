'Rata' x 'hipócrita': a treta de Karoline Lima e Tainá Castro

A estudante de medicina disse que teria pedido para que a influenciadora não postasse "vídeos frequentes que invadiam a privacidade das crianças". "Eu, como responsável legal, me senti no direito de ligar para própria e fazer a solicitação como mãe e mulher, para que parasse com isso, com esses vídeos".

Tainá disse que esperava que o desentendimento fosse resolvido de forma privada e não nas redes sociais. "Eu como mãe e mulher, achei que ela ia me respeitar, e resolver a vida no off, como todo mundo faz, em vez de ver aqui e divulgar uma situação que era para ter resolvido entre nós".

A mulher de Militão resgatou outra confusão: a de quando uma funcionária gritou com Cecília e a culpa recaiu nela. "No momento em que essa cena aconteceu eu nem em casa estava, mas ela [Karol] sabendo da verdade, nunca negou, ao contrário, ela induziu o público a achar que eu realmente tinha feito isso e depois de induzir o público a achar isso ela tava linda e bela no aniversário do meu filho".

Vocês acham que eu, que não gosto de expor os meus filhos, o meu relacionamento, iria achar normal uma situação dessa? Nós somos duas mães e mulheres que compartilham a vida das crianças, e eu acho que deixei claro nesses prints o porquê eu queria prezar pela privacidade dos meus filhos. Enquanto a privacidade dos meus filhos e a minha não for respeitada, eu vou vir aqui para que vocês entendam que existem dois lados das histórias e o meu sempre vai ser defender o dos meus filhos. Tainá Castro

Sem citar nomes, Karoline disse "detestar gente sonsa, hipócrita, que quer pagar de boazinha demais". "Essas pessoas geralmente são outras no off", disse também nos Stories do Instagram. Ela ressaltou que havia gravado os vídeos pela manhã, mas não postado a pedido de sua advogada.

A influenciadora mostrou um áudio que Tatá teria enviado para seu cunhado. "Oi Diego, você tá aí na casa? Passa meu telefone para Karoline e manda ela me ligar aqui que eu preciso falar com ela, por favor? Se ela for mulher mesmo, ela vai pegar e me chamar aqui, porque se ela não for, ela vai ser igual rato que fica fugindo quando chega alguém. Ou ela é rata, ou ela é mulher", diz a gravação.