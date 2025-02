Influenciadora conta que foi agredida por conta do tamanho do bumbum

Vanessa Ataides, a influenciadora que tem o maior bumbum do Brasil, conta que foi agredida fisicamente.

O que aconteceu

A DJ, que ficou conhecida por ter 126 cm de quadril, foi vítima de uma agressão. O crime teria acontecido no último fim de semana, no Rio de Janeiro.

A influenciadora revela que chegaram a arremessar uma lata de cerveja nela. "Eu voltava de um compromisso, quando passei pelo Centro. Um carro, com dois casais, parou no sinal. Eles pareciam que iam ou voltavam de um bloco. Do nada, um rapaz começou a mexer comigo. Uma mulher que estava no veículo me chamou de aberração e tacou uma lata de cerveja aberta, me molhou e machucou. Xinguei de volta e ainda tentei ir atrás do carro, mas não consegui", relata.