Gracyanne enaltece Joselma após Sincerão no BBB: 'Que orgulho!'

O elogio foi retribuído com uma análise de Joselma sobre a postura de Vitória durante a dinâmica. "Vitória fica aqui, as pessoas ofendem ela e ela fica 'eu vou ter que fazer o TCC da pessoa'. Ela tem que se posicionar mais", afirmou Joselma, destacando a necessidade de Vitória ser mais assertiva no jogo.

Gracyanne concordou: "Tem, é uma menina inteligentíssima, que sabe falar", disse.

A conversa entre as colegas de confinamento ainda trouxe uma inesperada declaração de Joselma. "Eu tava falando 'pô, a Gracy me surpreende cada vez mais, ela é um mulherão'. Você tá mostrando pra quê a Gra veio", declarou a sogra de Guilherme.

No Sincerão desta segunda-feira (10), Joselma fez escolhas diretas. Apontou Vitória como a participante que ninguém vai lembrar, Diogo como o eliminado com maior rejeição e Vilma como a mais saboneteira.

