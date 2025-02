Gracyanne e Diogo discutem por última fala no Sincerão do BBB

Gracyanne não deixou barato e rebateu o colega de confinamento. Ela e Diogo estão há alguns dias se desentendendo na casa mais vigiada do Brasil. "Você não age assim primeiro as damas em várias situações. Não vou, vou esperar você", frisou a musa fitness.

Apesar do embate, Gracyanne acabou indo para a dinâmica antes de Diogo. Durante sua participação, a musa fitness apontou o ator como o participante que sairia com a maior rejeição. "Você tem que comer muito arroz e feijão para me intimidar," disparou a sister.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas