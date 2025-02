Globo confirma transmissão do show de Lady Gaga em Copacabana; saiba tudo

A Globo confirmou que vai transmitir para todo o país o show de Lady Gaga, nas areias de Copacabana, no dia 3 de maio.

O que aconteceu

Além da transmissão na TV aberta, o espetáculo também será exibido no canal pago Multishow e no streaming do GloboPlay. O anúncio da Globo foi feito nesta segunda-feira (11) durante um evento para o mercado publicitário.

Esta será a segunda vez que Lady Gaga se apresentará no Brasil. A artista esteve no país para três shows em 2012 com a "The Born This Way Ball Tour", com passagens pelo Rio, São Paulo e Porto Alegre. A artista retornaria ao país no Rock in Rio em 2017, mas precisou cancelar por questões de saúde — ela sofre com fibromialgia.