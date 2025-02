Gafe? Poster indiano expõe o que é asterisco no título de filme da Marvel

No ano passado, o público tentou descobrir por que a Marvel Studios adicionou um asterisco ao final do título de Thunderbolts*

O que aconteceu

Agora, um novo pôster do novo filme, aparentemente, revelou o que o asterisco significa. Um novo pôster dos Thunderbolts* foi compartilhado, em que apresenta os seis membros da equipe titular, cada um dentro de um dos seis pontos do asterisco. "Não Super. Não Heróis. Não Desistir", diz o slogan, enquanto na parte inferior do pôster, em letras pequenas, o asterisco é mostrado para significar que "Os Vingadores Não Estão Disponíveis".

Isso implica que o Capitão América e o presidente dos EUA Ross não reconstruirão os Heróis Mais Poderosos da Terra em 'Capitão América: Admirável Mundo Novo'. O fato acaba levando em não haver uma equipe de super-heróis para deter o Sentinela em Thunderbolts*.