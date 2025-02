Fernanda Torres diz que já arrependeu de se tornar atriz: 'Estava cansada'

Fernanda Torres, 59, admitiu que chegou a se arrepender de ter escolhido a carreira de atriz devido a "dependência" de convites para poder trabalhar.

O que aconteceu

Torres explicou que foi a partir dessa sensação de arrependimento que expandiu sua carreira para outras áreas, como a escrita. "Estava cansada da dependência do convite [para poder atuar]. É necessário que alguém queira você. Pensei: 'não quero viver assim, quero fazer minhas próprias coisas'. Foi então que comecei a escrever roteiros, depois livros e percebi que uma coisa ajudava a outra", declarou em entrevista à atriz Jessica Chastain.

Na entrevista, Fernanda também revelou que não gosta do filme "Eu Sei que Vou Te Amar", um de seus papeis mais marcantes. Pela atuação no longa, ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannnes, mas a brasileira afirmou não ser muito "fã" do título.