Está na hora do BBB punir os participantes que não se comprometem

Dia de Sincerão é dia de ver os participantes do "BBB 25" passarem vergonha por não realizarem o básico que o programa exige: comprometer-se. A atração, que vem criando mecanismos para aumentar os conflitos entre os brothers e sisters, ainda não resolveu um problema recorrente em várias edições que é a dificuldade dos concorrentes de alfinetarem e criticarem ao vivo os colegas de confinamento.

Coube a Tadeu Schmidt colocar ordem na casa. Visivelmente sem paciência, o apresentador, que tem um estilo simpático e brincalhão, engrossou a voz para cima dos participantes que tentaram burlar a dinâmica do Sincerão, que pedia que cada concorrente elegesse o colega que não seria lembrado como ex-BBB por ser uma planta, aquele que seria eliminado com a maior porcentagem de rejeição e quem entre os confinados era o maior saboneteiro. Até Aline, que vinha se destacando na atual edição, "sabonetou" no Sincerão de ontem e teve dificuldades de justificar suas escolhas.

Diante da hesitação dos participantes, o pulso firme de Tadeu Schmidt virou a grande atração do último Sincerão, que está cada dia mais arrastado. Em meio a tantas interferências da produção para colocar fogo no parquinho, talvez esteja na hora do "BBB" agir de modo mais contundente para obrigar que os confinados se comprometam no Sincerão.